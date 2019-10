SEMMA-NP realiza ação com estudantes em alusão ao Dia da Árvore

Ação teve palestra e distribuição de mudas para os alunos.

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nos dias 23 e 24 de Setembro, no Viveiro do Projeto Horizonte Verde atividades com os alunos das Escolas Municipais Mario Dagostin e Vânia Mesquita, celebrando o Dia da Árvore.

A ação foi organizada pelas responsáveis pela Educação Ambiental da SEMMA-NP, Pâmela Estulano e Fhiorelha Brigman, em parceria com a SEMED e Projeto Horizonte Verde, na programação teve palestra com o Eng. Florestal Sr. Cleo Mota para os alunos sobre a “importância das árvores na cidade” e como funciona o viveiro de mudas, finalizando com a distribuição de mudas da espécie Tamarindo, Cupuaçu, Cacau e árvores de sombreamento.

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente Sr. Juliano Simionato, ações como essa é muito importante, afinal, as crianças são o nosso futuro, por isso a importância de se trabalhar com a conscientização desde cedo e com persistência.

Dia da Árvore

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem com objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos.

Por isso a necessidade da realização de diferentes atividades e ações visando a conscientização da população quanto a preservação do meio ambiente.

