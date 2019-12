Semob faz leilão de mais de 400 veículos no Centur

(Foto:Reprodução) -Público interessado na compra pode ir visitar os pátios onde estão os veículos na segunda-feira (23) e quinta-feira (26).

O período para visitação dos veículos apreendidos pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Quem ainda quiser conferir de perto tudo que será leiloado, tem a próxima segunda-feira (23), e quinta-feira (26), para ir até um dos pontos de visitação. O leilão do dia 27 ocorrerá no hall Ismael Nery, no térreo do prédio do Centur. Serão leiloados aproximadamente 410 veículos que estão há mais de 60 dias retidos nos pátios de retenção, sem que os proprietários ou representantes legais manifestem interesse em recuperá-los.

O leilão funcionará no modelo de “maior lance”, no qual todos os veículos recebem um valor mínimo para o início dos lances e quem ofertar o maior valor arremata o bem. Entre os principais veículos ofertados no leilão estão um Mercedes Benz/Induscar Apache, ano 2009, em estado de sucata, no valor mínimo de R$ 6 mil; um Saveiro 1.6 CROS, ano 2011/2012, em estado conservado, no valor mínimo de R$ 4 mil; e uma Honda BROS ano 2017, em estado conservado, no valor mínimo de R$ 1.200,00.

“Viemos já direcionados a procurar por um Saveiro ou um carro desse tipo, utilitário. Fiquei sabendo do leilão por meio do site da SeMOB e acho muito legal essa iniciativa que nos dá a chance de comprarmos um carro mais barato”, afirmou a aposentada Ana Jucá.

Os veículos foram divididos em três lotes e estão disponíveis para visitação nos dias 23 e 26 de dezembro, das 8h às 14h:

– Lote 1 a 69: A visitação será realizada no pátio de retenção da empresa VIP, situado na travessa Haroldo Veloso com a rua Presidente Castelo Branco, número 510 (conhecida como 3ª rua), bairro do Tapanã.

– Lote 71 a 82: A visitação ocorrerá no pátio da Guarda Municipal de Belém (GMB), situado na Estrada do Tapanã, ao lado do cemitério.

– Lotes 83 a 410: A visitação ocorrerá no pátio de retenção da empresa Coliseum, situado na travessa Padre Eutíquio, número 2742 (antigo Emaús), esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, bairro da Cremação.

Qualquer cidadão maior de 18 anos, portador ou não da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), está apto para fazer lances durante o leilão, exceto funcionários da SeMOB ou pessoas envolvidas em problemas judiciais, funcionários e/ou integrantes da equipe do Leiloeiro Oficial e atuais proprietários dos veículos.

Resgate

As notificações previstas em Lei foram devidamente enviadas aos proprietários dos veículos que serão leiloados. Mesmo assim, ainda há a possibilidade de fazer a retirada dos veículos até à véspera da realização do evento.

Para isso é necessário quitar os débitos devidos, como as de taxas de guincho, de estacionamento, licenciamento e multas que o veículo possa ter acumulado durante a permanência nos pátios de retenção.

Por G1 PA — Belém

22/12/2019 16h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...