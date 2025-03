Semsa realiza campanha seletiva de vacinação contra Febre Amarela em Santarém

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou nessa semana e prossegue até dia 21 de março de 2025, a campanha de intensificação da vacinação contra Febre Amarela para pessoas acima de 9 meses até 4 anos de idade e a partir de 5 anos até 59 anos, que não tenham se vacinado ou que não tem comprovação na carteira de vacinas.

A medida segue recomendação da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA) para os 144 municípios paraenses devido a confirmação de 3 casos de Febre Amarela no território, além da notificação de caso suspeito, que veio a óbito e confirmou F.A. no estado do Amapá, e que o paciente era morador da zona rural do município de Breves; além evento suspeito de Epizootia (que é morte de animais por febre amarela) no município de Rurópolis.

A responsável técnica pela Rede de frio do Núcleo de Vigilância em Saúde da Semsa, Katia Moura, esclareceu que quem já tem registrado na caderneta de vacinação já está protegido e não precisa buscar os postos de vacinação.

“Essa vacina deve estar registrada na carteirinha com a sigla F.A. Importante lembrar para quem tem a partir de 40 anos que essa vacina é aquela da pistola que era aplicada nas escolas. E, atualmente, a criança toma essa vacina aos nove meses de idade, depois tem um reforço aos 4 anos; quem tem mais de 5 anos e já tomou uma dose não precisa mais tomar”, informou.

O dia D da Campanha de intensificação será no sábado, 15. Mas, durante esse período de intensificação, o público pode buscar a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Santarém todos os dias, no horário de 08h as 16h, inclusive no horário do almoço, conforme destaca a enfermeira.

“Antes, fazíamos aplicação por meio de escala porque os frascos vêm em multidoses – ou seja, só poderia ser aberto em dias específicos considerando a quantidade de pessoas para tomar já que após abertura a vacina perde a validade se não for aplicada de imediato. Agora, assim que a primeira pessoa chegar procurando o frasco já poderá ser aberto”, disse Katia Moura.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos, e possui dois ciclos de transmissão (urbano e silvestre). No ciclo urbano, a transmissão ocorre pela picada de mosquitos Aedes aegypti infectados. No ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), No Brasil o ciclo da doença atualmente é silvestre. Os últimos casos de febre amarela urbana haviam sido registrados em 1942 e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão.

Em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver alguns sintomas, como: Febre alta, Hemorragia, Pele e olhos amarelados (icterícia) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos

Importante lembrar que os macacos não transmitem a febre amarela. Eles são importantes sentinelas para alerta em regiões onde o vírus está circulando. Macacos mortos são analisados em exames específicos para detectar se a causa morte foi Febre Amarela, o que aciona o alerta de cuidado com as pessoas.

Fonte: O Impacto com informações da Semsa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:21:44

