Semtras abre dois processos seletivos na área da Assistência Social em Santarém

O Edital nº 001/2025, elaborado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), tem como objetivo selecionar psicólogos(as) para o Projeto “Cuidar: Saúde Mental e Vínculos na Educação”, desenvolvido em cooperação com o Ministério Público do Estado do Pará. Os profissionais selecionados irão atuar no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos pelo CREAS de Santarém, fortalecendo o apoio psicológico e o acompanhamento familiar.

Já o Edital nº 002/2025 é destinado à contratação de profissionais para unidades e projetos da Semtras, incluindo o CRAS Curuai. As vagas abrangem diferentes cargos e níveis de atuação, conforme as demandas da Proteção Social Básica e Especial.

Os contratos terão vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação, e os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade dos serviços da secretaria.

Fonte: G1 Santarém e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/12:42:26

