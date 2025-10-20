Semtras abre dois processos seletivos na área da Assistência Social em Santarém
Inscrições gratuitas e totalmente online acontecem de 20 a 22 de outubro; oportunidades são para atuação em programas e unidades socioassistenciais do município
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) em Santarém, oeste do Pará, anunciou a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais que atuarão em diferentes frentes da rede socioassistencial.
As inscrições serão realizadas entre os dias 20 e 22 de outubro de 2025, de forma gratuita e exclusivamente online.
O Edital nº 001/2025, elaborado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), tem como objetivo selecionar psicólogos(as) para o Projeto “Cuidar: Saúde Mental e Vínculos na Educação”, desenvolvido em cooperação com o Ministério Público do Estado do Pará. Os profissionais selecionados irão atuar no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos pelo CREAS de Santarém, fortalecendo o apoio psicológico e o acompanhamento familiar.
Já o Edital nº 002/2025 é destinado à contratação de profissionais para unidades e projetos da Semtras, incluindo o CRAS Curuai. As vagas abrangem diferentes cargos e níveis de atuação, conforme as demandas da Proteção Social Básica e Especial.
Os contratos terão vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação, e os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade dos serviços da secretaria.
