Semurb reforça orientações sobre a destinação de lixo doméstico para evitar alagamentos em Santarém

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), reforça as orientações sobre a destinação correta de lixo doméstico para se evitar alagamentos.

“As equipes seguem com o cronograma de limpeza nas vias. Mas, observamos sobre lixo descartados de forma irregular e com as fortes chuvas seguem para os sistemas de drenagem e ocasionam transtornos de alagamentos com prejuízos da pavimentação das vias públicas e alagamentos de residências”, explicou o titular da Semurb Ronan Liberal Júnior.

Ainda para minimizar os danos do descarte irregular, a Semurb tem realizado semanalmente ações em áreas que são alvos desse crime ambiental. “Atrás do Residencial Moaçara, do Hemopa e do Terminal Hidroviário estamos com recorrentes atividades de retirada de entulhos. Solicitamos a parceria da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental [1ª Cipamb] para atuar junto aos que persistem nessa prática ilegal”, reforçou Ronan Liberal.

A coleta de lixo domiciliar segue regular em todos os bairros, assim como nas rotas dos Distritos Curuaí, de Alter do Chão, Tabocal, comunidades de Santarém Curua-Úna, planalto santareno (BR- 163) e interpraias.

