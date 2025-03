Senac oferece curso gratuito de recepcionista para a comunidade LGBT+ em Marabá

Foto: Ilustração | Iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre a ONG Atitude LGBT+ e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial visando às oportunidades proporcionadas pela COP-30 no Pará. Inscrições serão realizadas na unidade do Senac nesta terça-feira (18), às 9h

A ONG Atitude LGBT+ de Marabá firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para ofertar 20 vagas gratuitas no curso de Recepcionista em Serviços de Hospedagem, com carga horária de 160 horas. A iniciativa faz parte do Programa Senac Acolhe e tem como objetivo qualificar profissionalmente a comunidade LGBT+ para o mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer ao Senac Marabá nesta terça-feira (18), às 9h, para realizar a matrícula e participar do acolhimento promovido pelo programa. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade (mínimo 1º ano do ensino médio) e, no caso de menores de 18 anos, a presença dos responsáveis legais com seus respectivos documentos de identificação.

De acordo com o presidente da ONG Atitude LGBT+ de Marabá, Vinícius Soares, a iniciativa garantirá que a comunidade LGBT+ possa se qualificar para o mercado de trabalho num contexto em que haverá múltiplas possibilidades nesse segmento em razão da COP-30. “Essa proposta quebra paradigmas, pois sabemos que os membros da comunidade LGBTQIAPN+ são dedicados e competentes em todas as áreas em que atuam. Este curso será mais uma ferramenta para permitir que essas pessoas tenham a oportunidade de mostrar seu valor no mercado profissional”, destacou Vinícius.

A coordenadora do Senac Marabá, Débora Coelho, celebrou a parceria com a ONG Atitude como um importante passo na direção da garantia de oportunidades para um público historicamente invisibilizado. “Acreditamos que a educação é a chave para a inclusão e para o desenvolvimento de competências que possibilitem uma inserção significativa no mercado de trabalho. Essa ação tem como objetivo abrir portas e garantir que a diversidade seja reconhecida e valorizada em todos os setores da sociedade”, afirmou Débora.

O Senac Marabá está localizado na Avenida Nagib Mutran, número 427, núcleo Cidade Nova, próximo à Climec. Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade ou pelo Instagram da ONG Atitude LGBT+ de Marabá.

