Senado aprova tornozeleira eletrônica para agressor de mulher

(Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) – O texto, que também prevê alertar a vítima e a polícia sobre uma aproximação indevida do agressor, segue para a sanção do presidente Lula

O Senado aprovou, nesta quarta-feira 26, um projeto de lei que permite o monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é garantir o cumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica e familiar.

O texto, que também prevê alertar a vítima e a polícia sobre uma aproximação indevida do agressor, segue para a sanção do presidente Lula (PT).

Relatora do PL, de autoria do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ), a senadora Leila Barros (PDT-DF) afirmou que muitas mulheres morrem mesmo quando há medida protetiva em vigor. “Temos de buscar todo tipo de mecanismo para que possamos ajudar essas mulheres que se sentem ameaçadas.”

A proposta estabelece que o juiz também pode oferecer dispositivo de segurança — como aplicativo de celular ou “botão do pânico” — para alertar a vítima e a polícia em caso de aproximação ilícita do agressor. A medida protetiva de urgência limita os locais que o infrator pode frequentar.

De acordo com a Lei Maria da Penha, de 2006, em casos de violência doméstica e familiar o juiz pode aplicar de imediato medidas como afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima, e comparecimento a programas de reeducação, entre outras. O texto aprovado acrescenta o monitoramento eletrônico a essa lista.

Fonte: CartaCapital – Seguir no Google News, Agência Senado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/16:07:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...