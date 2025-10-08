Senador Jader Barbalho destina emenda de R$ 5 milhões para construção do Centro de Prevenção do Hospital de Amor em Santarém

Senador Jader Barbalho reunido com o dep. fed. Henderson Pinto, Vereador Alexandre Maduro, Roberto Branco e Narjara Dantas da SOAHAMOR — Foto: Divulgação

Com a emenda, a Soahamor inicia a fase de planejamento para a implantação do Centro de Prevenção, que deverá atender pacientes de Santarém e de outras cidades da região amazônica.

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 5 milhões para a construção do Centro de Prevenção do Hospital de Amor em Santarém, oeste do Pará, por meio da Sociedade de Amigos do Hospital de Amor em Santarém (Soahamor). O recurso será aplicado na estruturação de serviços voltados ao rastreamento e diagnóstico precoce do câncer.

“No Pará, a realidade é ainda mais preocupante: enquanto o câncer de mama e de próstata se mantêm no topo das estatísticas, o de colo do útero aparece com taxas superiores à média nacional. Estima-se que o Estado registre cerca de 800 novos casos anuais desse tipo de tumor. Esse cenário pressiona o Sistema Único de Saúde (SUS) e expõe a urgência de políticas públicas eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento”, afirmou Jader em publicação feita em sua rede social oficia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), referência em oncologia na região, registrou 794 novos casos de câncer em 2023. A unidade atende pacientes de 29 municípios do oeste do Pará, oferecendo consultas, cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

Entre 2020 e julho de 2024, o HRBA registrou 148 novos casos de câncer de pulmão, sendo 140 de pacientes de Santarém.

Articulação

A agenda foi articulada pelo presidente da Soahamor, Roberto Branco, e pela vice-presidente Narjara Dantas, em parceria com o deputado federal Henderson Pinto e o vereador Alexandre Maduro.

Para Narjara, a destinação representa um avanço esperado pela comunidade. “Esse recurso vai possibilitar que milhares de pessoas tenham acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer. É um passo importante para Santarém e municípios vizinhos”, avaliou.

O deputado Henderson Pinto também ressaltou a importância do movimento. “A saúde preventiva precisa ser prioridade, e esse centro terá impacto direto na qualidade de vida da população do oeste do Pará”, destacou.

O vereador Alexandre Maduro reforçou o papel da união política e institucional para que o projeto fosse viabilizado. “Essa conquista mostra o quanto o trabalho conjunto pode transformar a realidade da nossa região. O Centro de Prevenção vai salvar vidas, garantindo acesso a exames e diagnósticos que podem fazer toda a diferença no tratamento do câncer”, afirmou.

Com a confirmação da emenda, a Soahamor inicia a fase de planejamento para a implantação do Centro de Prevenção, que deverá atender pacientes de Santarém e de outras cidades da região amazônica.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 14:08:41

