Senadores do Pará votaram “Sim” para o aumento do número dos deputados; Veja quais os senadores votaram a favor e contra

Plenário do Senado Federal – (Foto>Reprodução) –

Os três Senadores do Pará :Beto Faro do PT, Jader Barbalho (MDB) e Zequinha Marinho (PODEMOS) votaram Sim para o aumento de Números de deputados.

Veja quais os senadores votaram a favor e contra o aumento do número de deputados federais

O Senado aprovou, por 41 votos a 33, o aumento do número de deputados federais no Brasil de 513 para 531. Por ter sido modificado, o projeto terá que voltar à Câmara dos Deputados. O número de votos foi o mínimo necessário para que o projeto não fosse derrubado.

A Câmara tem até o dia 30 de junho para aprovar uma regra de redistribuição de cadeiras, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. A orientação era distribuir as cadeiras já existentes, de acordo com as mudanças populacionais, mas um acordo entre as bancadas garantiu o aumento do número de deputados.

Leia também: Senado aprova ampliação da Câmara para 531 deputados a partir de 2027

Veja como votaram os senadores na sessão desta quarta-feira, 25.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Não Votaram

Angelo Coronel (em atividade parlamentar)

Chico Rodrigues (licença saúde)

Flávio Arns (licença saúde)

Jorge Kajuru (ausente)

Jorge Seif (ausente)

Margareth Buzetti (não compareceu)

Nelsinho Trad (presidente da sessão não vota)

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/08:31:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...