SENAI Pará abre mais de 2.100 vagas gratuitas em cursos do programa Capacita COP30

Capacita COP30 abre vagas para novas turmas — Foto: Agência Pará

Os cursos abrangem formações presenciais e a distância em áreas como energia, logística, moda, tecnologia, sustentabilidade, construção civil e serviços.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Pará) abriu 2.140 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional pelo programa Capacita COP30.

A iniciativa é do Governo do Pará em parceria com instituições de ensino e busca preparar trabalhadores para as oportunidades geradas pela Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro de 2025, em Belém. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site capacitacop30.pa.gov.br.

Os cursos abrangem formações presenciais e a distância em áreas como energia, logística, moda, tecnologia, sustentabilidade, construção civil e serviços. As primeiras turmas começam em 22 de setembro, com calendário variando conforme a formação e o município.

Entre as opções estão Eletricista Predial, Mecânico de Manutenção Industrial, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Assistente de Logística, Almoxarife, além de cursos de Informática, Construção à Seco, Alfaiataria, Modelagem de Moda Infantil e Pintura de Obras. Também há capacitações online em Meio Ambiente e Sustentabilidade, Higiene Ocupacional, Governança Social e Ambiental e Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As aulas acontecem em unidades do SENAI em Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal e Paragominas, além da Escola SENAI Digital, que alcança todos os municípios do estado. Em etapa anterior, o programa já havia ofertado 5.500 vagas gratuitas.

Serviço:

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site capacitacop30.pa.gov.br. Local das aulas em Belém: SENAI Getúlio Vargas – Tv. Barão do Triunfo, 2806, bairro Marco (esquina com a Duque).

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...