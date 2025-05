SENAI realiza 1º Encontro do Setor Têxtil e de Confecção em Belém

(Fotos>Divulgação/FIEPA/SENAI) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) realizou, no dia 21 de maio, o 1º Encontro do Setor Têxtil e de Confecção, em homenagem ao Dia do Profissional da Costura. O evento ocorreu no auditório da unidade SENAI Getúlio Vargas, em Belém, reunindo profissionais e empresas que integram a cadeia produtiva da moda no Pará.

Voltado a costureiras, operadores de máquinas, técnicos, supervisores de produção e empreendedores, o encontro teve como objetivo valorizar a categoria e fomentar a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes. A programação contou com a palestra “Produtividade na Indústria da Confecção: desafios e oportunidades”, ministrada pelo especialista Edinaldo Freire. Durante a apresentação, foram abordados temas como processos produtivos, gestão de tempo, eficiência na produção e estratégias para inovação no setor.

A gerente do Polo de Vestuário do SENAI, Clarisse Chagas, destacou o papel da instituição na formação de profissionais e no fortalecimento da indústria local. “O Polo de Vestuário foi criado com o propósito de transformar a realidade do setor da moda no Pará, oferecendo uma formação prática, moderna e alinhada com as demandas da indústria. Ver esse espaço ser ocupado por profissionais e empresas do segmento nos mostra que estamos no caminho certo para fortalecer ainda mais esse ecossistema produtivo.”

Nos últimos 10 anos, o SENAI já capacitou cerca de 14 mil pessoas na área da confecção no Pará. Além do Polo de Moda, em Belém, a instituição conta com laboratórios de confecção e têxtil nas unidades de Altamira, Marabá, Santarém, Bragança e Castanhal, ampliando o acesso à formação técnica e contribuindo para o desenvolvimento do setor em diferentes regiões do estado. O SENAI também possui três unidades móveis de confecção, que levam capacitação profissional a municípios onde não há estrutura fixa, atendendo demandas específicas de qualificação e fortalecendo a indústria local.

“Este encontro reforça o compromisso do SENAI com a valorização dos profissionais da confecção e com o desenvolvimento da indústria paraense. Acreditamos que a educação profissional é um vetor de transformação, e, por isso, investimos em estruturas como o Polo de Moda e em unidades em diferentes regiões do estado, ampliando o acesso à qualificação de qualidade”, destaca o diretor do SENAI Pará, Dário Lemos.

Além da palestra, o evento foi uma oportunidade para que representantes de empresas compartilhassem suas vivências no setor. Uma das participantes foi a empresária Priscilla Vieira, proprietária da MLX Uniformes e diretora da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA). “Quem empreende no setor de confecção sabe dos desafios diários, especialmente no que diz respeito à mão de obra qualificada e à gestão da produtividade. Iniciativas como essa do SENAI são fundamentais para aproximar os profissionais, promover trocas e, acima de tudo, buscar soluções conjuntas para o crescimento do setor”, considera.

O presidente da FIEPA, Alex Carvalho, também destacou o papel estratégico da iniciativa. “O setor da confecção tem grande potencial para impulsionar a economia paraense, especialmente pela sua capacidade de gerar emprego e movimentar pequenos e médios negócios. Ver o SENAI promovendo um encontro como este, que une capacitação, inovação e diálogo entre os atores da cadeia produtiva, é motivo de orgulho para o Sistema FIEPA. Seguiremos apoiando ações que fortaleçam a indústria local e promovam o desenvolvimento sustentável do nosso estado”, diz o presidente.

Sobre o Polo de Vestuário

O evento foi promovido pelo Polo de Vestuário do SENAI, que já capacitou, desde o início das operações, em dezembro de 2022, mais de 3 mil pessoas e implantou, em 2024, a primeira turma do curso Técnico em Têxtil da Região Norte.

Referência em qualificação e inovação no setor, o Polo atua nas áreas de confecção, moda e têxtil, com foco em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Seus laboratórios simulam ambientes industriais, oferecendo formação prática em modelagem, corte, pilotagem e desenvolvimento de coleções, contribuindo para a competitividade da indústria paraense.

