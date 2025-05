Separados, Virginia e Zé Felipe devem dividir império de R$ 400 milhões

Foto:Reprodução | Após enfrentarem uma crise no início de 2025, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento na noite de terça-feira (27)

Após enfrentarem uma crise no início de 2025, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento na noite de terça-feira (27), por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. O casal estava junto desde julho de 2020 e se casou em março de 2021, sob o regime de comunhão parcial de bens — o mais comum no Brasil.

Nesse modelo, os bens adquiridos após o casamento pertencem ao casal, enquanto os bens que já faziam parte do patrimônio individual antes da união permanecem de propriedade exclusiva de cada um. Virginia já havia explicado isso a seguidores: “Tudo o que construirmos após o casamento é dos dois. O que já era dele, continua sendo só dele. O que era meu, continua sendo só meu.”

O Império construído por Virginia Fonseca e Zé Felipe

Juntos, os dois construíram um verdadeiro império, estimado em R$ 400 milhões. Entre os negócios fundados durante o casamento estão a marca de cosméticos WePink, a grife infantil Maria’s Baby e a agência de marketing Talismã Digital. O patrimônio também inclui imóveis de alto padrão, um jatinho Citation X avaliado em cerca de R$ 80 milhões e joias luxuosas, como um colar da Bulgari em ouro rosa com diamantes, estimado em R$ 500 mil.

Virginia também alavancou seu patrimônio com publicidade e ações promocionais, especialmente em parceria com casas de apostas. Em 2024, ela afirmou à CPI das Bets, no Senado, que a WePink teve faturamento de R$ 750 milhões.

Virginia Fonseca após o relacionamento

Mesmo após o fim do relacionamento, Virginia segue movimentando multidões. No último domingo (25), realizou uma live de vendas em Paris, nas proximidades da Torre Eiffel, e logo após seguiu para Lisboa, onde foi recebida com entusiasmo por fãs.

Fonte:debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/16:46:55

