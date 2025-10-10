Sequestro da filha e do genro de ex-prefeito no Pará termina com três criminosos mortos

Foto: Reprodução | Um caso de extorsão mediante sequestro envolvendo a filha e o genro do ex-prefeito conhecido como “Pé de Boto”, terminou em mortes.

Um caso de extorsão mediante sequestro envolvendo a filha e o genro do ex-prefeito de Igarapé-Miri, Ailson Amaral, conhecido como “Pé de Boto”, terminou com o casal libertado e teve desdobramento trágico para três suspeitos. Eles foram mortos durante confronto armado com as forças de segurança do Estado.

Desde a manhã desta quarta-feira (8), as redes sociais começaram a circular informações sobre o sequestro de um casal de empresários, levado por homens fortemente armados para um cativeiro em local desconhecido, que passaram a exigir R$ 600 mil para a liberação das vítimas.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado, iniciou imediatamente uma operação para localizar o casal, mantido em cativeiro no município de Igarapé-Miri.

As investigações apontaram que, por volta das 5h30, cerca de sete criminosos armados chegaram em uma embarcação tipo rabeta à propriedade da família, localizada às margens do rio Jamuri, e realizaram o sequestro. Durante o crime, os extorsionários enviaram mensagens aos familiares exigindo o pagamento do resgate.

Com base nas informações, equipes da DRRBA se deslocaram imediatamente, contando com apoio da Superintendência Regional de Abaetetuba, da Delegacia de Polícia de Igarapé-Miri, da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, do Núcleo de Apoio e Investigação de Abaetetuba, vinculados à Diretoria de Polícia Especializada e à Diretoria de Polícia do Interior, além de guarnições do BOPE/PMPA, para realizar uma operação integrada.

Resgate das Vítimas e Operação Policial

Após diligências contínuas, as vítimas foram resgatadas com vida e integridade preservada, sendo a primeira libertada por volta das 17h e a segunda por volta das 19h da quarta-feira.

As buscas pelos sequestradores se estenderam pela noite e madrugada, culminando na manhã desta quinta-feira (9), quando três criminosos foram localizados em área de mata na zona rural do município de Moju. Durante a ação, após receberem voz de prisão, os suspeitos Arisom Sacramento de Castro, Diogo dos Santos Monteiro e um terceiro não identificado abriram fogo contra os policiais, que reagiram e os alvejaram.

Fonte: JR Avelar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/10:18:08

