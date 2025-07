Serasa: 61% dos brasileiros se arrependem de emprestar dinheiro

(Foto: Reprodução) – O levantamento revela como a mistura entre afeto e finanças pode abalar relações e expor fragilidades no planejamento financeiro pessoal

Um gesto de amizade pode sair caro — ao menos financeiramente. É o que aponta uma nova pesquisa da Serasa, divulgada este mês 61% dos brasileiros já se arrependeram de emprestar dinheiro a um amigo. O levantamento revela como a mistura entre afeto e finanças pode abalar relações e expor fragilidades no planejamento financeiro pessoal.

Realizada em alusão ao Dia da Amizade, a pesquisa mostra que, apesar do sentimento de solidariedade ainda ser forte, dinheiro e amizade não andam exatamente de mãos dadas. Mais da metade dos entrevistados (57,5%) acreditam que essa combinação pode gerar conflitos.

A convivência com amigos exerce forte influência nas escolhas econômicas. A pesquisa mostra que 67% dos entrevistados já compraram algo por influência de amigos; 43% compartilham promoções, cupons e dicas de economia entre si; 82% já emprestaram dinheiro para um amigo; 67% já pediram dinheiro emprestado a amigos; 30% chegaram a fazer empréstimos bancários para ajudar um colega.

Os números mostram quando o apoio vira arrependimento e a boa intenção nem sempre termina bem: 61% se arrependeram de ter emprestado dinheiro; 31% afirmaram ter se afastado de amigos por causa de questões financeiras; e 40% ficaram com o nome negativado por causa de terceiros. Mesmo assim, 37% ainda estariam dispostos a emprestar até R$ 100 sem esperar o retorno do valor.

Vergonha e falta de diálogo dificultam transparência

Outro dado relevante aponta que 59% dos brasileiros escondem suas dívidas de amigos, sinalizando que o tabu sobre dinheiro continua presente nas relações interpessoais. “O sentimento de vergonha ainda afasta muitos amigos, impedindo conversas honestas sobre finanças”, avalia Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Além disso, hábitos simples como dividir a conta também podem gerar atritos: apenas 33% afirmam que sempre dividem os valores em encontros com amigos, enquanto 9% dizem que alguém sempre paga mais — e isso incomoda.

Educação financeira: chave para evitar conflitos

Para o especialista, a solução está na transparência com empatia. “Falar sobre dinheiro com naturalidade e sem julgamento é fundamental. Cada pessoa tem uma realidade financeira, e entender isso evita convites desconfortáveis e mal-entendidos. Relações verdadeiras se fortalecem com honestidade financeira”, explica Ramos.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box, a pedido da Serasa, entre os dias 24 de junho e 7 de julho de 2025, com 909 pessoas de diferentes idades e regiões do Brasil.

