Serasa disponibiliza no PA mais de 560 mil ofertas PJ para negociação; especialista explica como evitar dívidas MEI

Foto: Reprodução | Considerada a categoria mais popular de formalização dos pequenos empresários brasileiros, a modalidade MEI (Microempreendedor Individual) garante uma série de benefícios a quem deseja abrir seu próprio negócio. Entretanto, vincular o CPF a um CNPJ reforça a importância de um planejamento financeiro, para fugir do endividamento. Para auxiliar nesse processo, a Serasa lança um manual digital gratuito com dicas sobre como consultar, negociar e evitar as dívidas MEI.

Atualmente, de acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas, mais recente da Serasa Experian, o país reúne mais de 8 milhões de CNPJs em situação de inadimplência – aumento de mais de 200 mil negócios desde junho e de 1,1 milhão na comparação com julho de 2024.

Apesar da crescente, os empreendedores individuais se preocupam com a saúde financeira do negócio. Nos primeiros oito meses do ano de 2025, o Serasa Limpa Nome, principal plataforma de renegociação de dívidas do país, registrou mais de 904 mil acordos PJ fechados – 27,86% a mais do número de negociações contabilizadas no mesmo período do ano anterior.

No Pará, a Serasa está oferecendo mais de 560 mil ofertas para os microempreendedores individuais possam negocias débitos. Nos primeiros oito meses do ano foram realizados 21.932 mil acordos com MEIs, no estado.

Guia MEI: Como consultar e negociar dívidas PJ?

Assinado em parceria com Ana Luisa de Mello, Sócia fundadora da TEM Educação Financeira e influenciadora parceria do Serasa Influencers Community (SIC), o Guia MEI apresenta hábitos práticos para facilitar a vida financeira dos microempreendedores brasileiros. Já disponível no blog da empresa, o conteúdo explica de forma didática o que configura o endividamento no CPNJ, consequências das dívidas e informa os canais para se livrar dessas pendências.

“Muitos microempreendedores individuais criam seu negócio sem saber como se planejar financeiramente e acabam se tornando inadimplentes por essa falta de conhecimento”, afirma Ana Luisa. “Através do Guia MEI, nosso maior objetivo é ajudar a promover a educação financeira para esse público que é um grande pilar econômico do país”.

Entre as dicas, Ana Luisa reforça três das mais importantes para evitar o endividamento tanto no CPF quanto no CNPJ:

Separe as contas pessoais das contas MEI: é fundamental não misturar as contas do CPF com a do seu negócio, para que tenha um controle claro de quanto entra e quanto sai da receita da empresa. Busque sempre estabelecer um orçamento exclusivamente para as contas MEI e organize o fluxo de caixa com planilhas ou aplicativos para entender o dinheiro que entra e as contas a pagar. “Considere abrir duas contas: uma PJ para pagar os custos do negócio e outra PF para uso pessoal. Assim, você enxerga melhor quanto custa a empresa e quanto gasta como pessoa física”, indica Ana.

Priorize o pagamento dos impostos: pagar em dia a guia do DAS-MEI é essencial para manter o CNPJ regular e ativo, evitar dívidas com a Receita Federal e continuar com o acesso aos direitos previdenciários. Para lembrar, uma dica é anotar a data e colocar lembretes para pagar mensalmente o imposto.

Peça crédito com responsabilidade: Assim como na pessoa física, os empréstimos em nome da empresa devem ser feitos com moderação e planejamento para evitar comprometer o fluxo de caixa. Antes de solicitar, faça simulações e peça crédito apenas se tiver condições de pagar as parcelas em dia.

Além disso, a especialista ainda reforça a importância de checar regularmente a situação do CPF e do CNPJ, para não ser surpreendido por nenhuma dívida no futuro. Da mesma forma em que são feitos acordos PF, o Serasa Limpa Nome reúne mais de 27 milhões de ofertas PJ para os empreendedores que desejam dar o próximo passo em relação as finanças. As dívidas podem ser negociadas a partir dos canais oficiais da Serasa, de forma totalmente digital:

