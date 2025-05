Serasa lança Mapa do Score com a pontuação média de crédito dos brasileiros

Novo indicador analisa o termômetro que mensura a probabilidade de o consumidor honrar seus compromissos financeiros.

Score médio dos brasileiros no 1º semestre de 2025 está em 548 pontos.

No Norte, o score médio no 1º semestre de 2025 está em 509 pontos

Jovens de 18 a 25 anos apresentam média de 505 pontos e faixa etária acima de 65 anos apresenta a maior média, com 609.

Para chegar à média, Serasa avalia fatores como pagamentos, experiência de mercado, dívidas e outros.

O principal termômetro de crédito do país agora ganha um indicador semestral. Duas vezes ao ano, a Serasa apresentará ao país o Mapa do Score, com as médias da pontuação de crédito segmentadas por faixa etária, regiões e estados. O objetivo da Serasa ao lançar o Mapa do Score é oferecer uma visão mais detalhada e personalizada sobre o comportamento de crédito dos brasileiros.

O Score de crédito, com pontuação que varia de 0 a 1.000, é um indicador importante da saúde financeira dos consumidores. Segundo pesquisa da Serasa, 84% já consultaram a pontuação de crédito, sendo que 35% deles consultam o Score uma vez ao mês.

Utilizado pelas principais empresas do país para avaliar a probabilidade dos consumidores de honrar seus compromissos financeiros, a pontuação pode simplificar o acesso ao crédito para aqueles com o Score mais alto. “Esse indicador é de grande interesse para muitos brasileiros que, além de conhecer sua própria pontuação, buscam entender como ela se compara à média nacional e quais estratégias podem adotar para aumentá-la”, explica Wesley Brandão, especialista da Serasa.

Score no Pará

De acordo com os dados mais recentes, coletados no primeiro trimestre de 2025, a média nacional do Score está em 548 pontos. Esse valor se enquadra na faixa “bom”, que abrange pontuações entre 501 e 700. “Isso indica que, em média, o consumidor brasileiro apresenta um perfil considerado positivo, com boas chances de cumprir seus compromissos financeiros nos próximos seis meses”, explica Wesley.

No Norte, a média do score está em 509 pontos. No Pará entre a faixa etária de 18 a 25 anos, a média do score é de 454 pontos. Já entre as pessoas de 26 a 30 anos a média é 483 pontos, de 31 a 40 anos, 511, de 41 a 50 anos, 535, 51 a 65 anos, 561, e acima dos 65 anos, 584.

As faixas etárias revelam diferenças significativas no comportamento de crédito. A população com mais de 65 anos possui a maior média nacional, com 609 pontos, seguida pelo grupo de 51 a 65 anos, que registra 584 pontos. Em contrapartida, a média diminui gradualmente entre os mais jovens: consumidores de 18 a 25 anos apresentam a menor pontuação, com 505 pontos.

“O modelo da pontuação valoriza os hábitos de pagamento e o histórico de relacionamento com o crédito do consumidor”, reforça Wesley. “Dessa forma, os jovens ainda estão no início da jornada de crédito, aprendendo a lidar com o primeiro cartão ou o primeiro empréstimo. Por sua vez, o consumidor na faixa dos 50 anos já tem mais experiência e, em sua maioria, conta com mais contratos concluídos, débitos quitados e mais interação em geral com o crédito”.

Serasa Score na prática

A pontuação de crédito é baseada em diversos fatores que refletem o comportamento financeiro do consumidor. Cada um dos seis pilares principais conta com um peso específico na composição da pontuação. São eles:

Hábitos de pagamento de contratos (como empréstimos, parcelamentos, crédito de crédito e contas de consumo oriundos do Cadastro Positivo): 29%

(como empréstimos, parcelamentos, crédito de crédito e contas de consumo oriundos do Cadastro Positivo): 29% Experiência de mercado (tempo de relacionamento com o mercado de crédito): 24%

(tempo de relacionamento com o mercado de crédito): 24% Dívidas em aberto: 21%

21% Busca por crédito e consultas ao CPF : 12%

: 12% Informações cadastrais : 8%

: 8% Quantidade e tempo de contratos de crédito ativos: 6%

Como consultar o Serasa Score?

Consumidores podem acessar gratuitamente sua pontuação de crédito pelo site ou aplicativo da Serasa. Basta criar uma conta ou fazer login na plataforma para visualizar o Score e acompanhar seu histórico de alterações ao longo do tempo.

Para mais informações, acesse: https://www.serasa.com.br/score/mapa-do-score/

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Fonte: Três Comunicação/Com Foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/14:00:39

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

