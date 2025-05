Seres humanos podem pegar gripe aviária? Entenda

Foto:Reprodução | O primeiro foco de gripe aviária no Brasil foi confirmado na quinta-feira (15/5) em uma granja comercial localizada em Montenegro (RS). A doença, que já circula no mundo há mais de duas décadas, chegou ao território brasileiro em 2023, mas, até então, havia sido detectada apenas em aves silvestres.

Entenda o que é a gripe aviária

Também conhecida como influenza aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas, mas também pode acometer humanos, no entanto, com um baixo risco.

Entre os principais sintomas apresentados nas aves, estão dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de gripe aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária.

A confirmação da doença no país levantou uma dúvida comum entre os brasileiros: é possível que seres humanos contraiam a gripe aviária?

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a resposta é sim — mas o risco é considerado baixo.

“O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas, vivas ou mortas”, informou a pasta.

Cuidados necessários

A transmissão para humanos acontece, principalmente, quando há contato direto com secreções e fluídos de aves contaminadas, estejam elas vivas ou mortas. Isso inclui fezes e secreções respiratórias, pelas quais o vírus é eliminado. Por isso, o Ministério da Agricultura orienta que as pessoas não toquem nem recolham aves doentes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também alerta que objetos ou água contaminados com essas secreções podem ser fonte de infecção. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos observa que os casos em humanos costumam ocorrer após exposição sem proteção adequada, como a ausência de máscara ou proteção ocular.

E o consumo de carne e ovos? Há risco?

Segundo o Ministério da Agricultura e a OMS, não há registro de contaminação por meio da ingestão de carne de frango ou ovos preparados corretamente. Ou seja, os alimentos seguem seguros para consumo.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reforça a orientação.

“Não há risco da pessoa se contaminar consumindo carne de frango e ovos. Pode consumir com tranquilidade”, afirmou em entrevista à GloboNews. Ele explicou ainda que o processo de cozimento elimina o vírus, assim como outras possíveis ameaças, como a salmonella.

Quem está mais exposto ao vírus?

O maior risco é para pessoas que lidam diretamente com aves infectadas. Isso inclui criadores, tratadores e profissionais envolvidos em ações de controle sanitário.

“O risco para humanos existe para quem manuseia o animal, quer sejam os tratadores, no dia a dia, ou o profissional que vai recolher carcaças de animais que morreram fruto desse vírus”, explicou o ministro.

