Serial Killer confessa homicídio e salva inocente de júri

Albino de Lima, o “Serial Killer de Maceió”, fazendo uma selfie no cemitério onde estavam enterradas parte de suas vítimas | Reprodução

Reviravolta no julgamento de assassinato em Alagoas: ex-policial confessa crime e inocente é salvo. Entenda os detalhes dessa trama digna de cinema.

O julgamento de um assassinado ocorrido em Alagoas que estava marcado para março sofreu uma reviravolta digna de cinema, após um assassino em série confessar a autoria do crime e salvando da condenação um inocente que respondia pelo crime.

O caso iniciou em 2019, quando Genilda Maria da Conceição, de 75 anos, foi assassinada a tiros. Após a elaboração de uma retrato falado feito a partir do depoimento do neto da vítima, um menino de 10 anos, um homem, que o DOL optou por não revelar a identidade, foi indiciado como acusado do crime. O réu possuía desavenças com a vítima, que teriam sido a motivação do crime.

O júri estava marcado para o próximo dia 6 de março, mas o julgamento foi suspenso após Albino Santos de Lima, o ex-policial penal suspeito de 18 homicídios e conhecido como o “Serial Killer de Maceió”, assumir a autoria do crime.

A suspeita iniciou quando a polícia encontrou o nome de Genilda nos arquivos que Albino possuía com informações sobre suas vítimas. Ao questionar sobre o crime, o ex-policial confirmou o assassinato em depoimento.

O advogado de Albino afirmou em entrevista a um site local que Genilda era “uma passadora de drogas e ele queria fazer justiça com as próprias mão” e que ela “ela era uma idosa que mora perto da casa dele e ele fala que quer eliminar o câncer da sociedade”.

A polícia refuta a motivação alegada no depoimento e afirma que Albino cometia crimes, sempre contra mulheres, motivado por perseguição e obsessão.

Fonte: UOL

