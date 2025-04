Série “Adolescente” será transmitida nas escolas britânicas

A série será transmitida nas escolas britânicas para discutir influências tóxicas na internet entre jovens | Foto: Reprodução/Série

A série, que explora as influências tóxicas e misóginas às quais os jovens são expostos na Internet, é a número 1 na Netflix no mundo todo

Novelas, filmes e séries retratam histórias fictícias e da vida real, que em sua maioria tem o objetivo de trazer uma reflexão para a sociedade e fazer com que os telespectadores possam ficar em alerta sobre diferentes comportamentos.

A minissérie da Netflix “Adolescência” é um dessas séries que retratam a realidade e acendem o alerta dos pais sobre o comportamento dos seus filhos. Ela explora as influências tóxicas e misóginas às quais os jovens são expostos na Internet.

A influência e mensagem dessa série é tão importante, que o governo britânico anunciou nesta segunda-feira (13), que a série será transmitida gratuitamente nas escolas de ensino médio do Reino Unido.

“Esta é uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de estudantes a assistir ao programa”, disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que assistiu à minissérie com seus filhos adolescentes.

Essa anúncio foi feito após Starmer se reuniu com os criadores do programa, juntamente com organizações beneficentes e juvenis, em sua residência de Downing Street para discutir os problemas expostos pelo programa.

A série ‘Adolescente”, já é a número 1 na Netflix no mundo todo e está no streaming desde 13 de março.

Até 25 de março, foi assistida por mais de 66,3 milhões de pessoas, de acordo com a plataforma.

A produção tornou-se um fenômeno de massa no Reino Unido e os jornais publicaram vários artigos sobre as questões levantadas.

“Adolescência” conta a história de um garoto de 13 anos, Jamie, que é preso e acusado de esfaquear uma estudante até a morte.

“Criamos esse programa para gerar discussão. Poder transmiti-lo nas escolas excede as nossas expectativas”, disse Jack Thorne, co-roteirista da série.

Durante quatro episódios, “Adolescência” revela os motivos que podem ter levado o jovem a esse ato, evocando a influência do discurso misógino e machista e a impossibilidade de controlar o uso das redes sociais entre os adolescentes.

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/14:36:28

