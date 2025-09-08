Série B: Com reta final maluca, Athletico-PR bate Botafogo-SP e cola no G4

Athletico-PR venceu o Botafogo-SP • Foto: @AthleticoPR

Acréscimos no duelo teve gol heroico, VAR demorado e pintura de jovem.

O Athletico-PR conseguiu uma vitória muito importante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, neste sábado (6), em jogo marcado por uma reta final maluca.

Nos acréscimos do segundo tempo, Luiz Fernando deixou o Furacão na frente. O gol heroico, porém, levou um banho de água fria no lance seguinte — empate da Pantera com Marquinho. O meia, no entanto, estava impedido. O VAR demorou 10 minutos para definir pela anulação do gol, deixando a emoção ainda maior.

E não parou por aí. O Botafogo-SP quase empatou mais uma vez, mas Benavídez salvou a bola em cima da linha. No contra-ataque, o jovem Dudu Kogitzki protagonizou uma pintura, driblando meio time e marcado o terceiro do Athletico-PR.

O outro gol do Furacão foi marcado por Viveros, de pênalti, no primeiro tempo. Jefferson Nem havia empatado para a Pantera, também em cobrança na marca da cal. Antes de tudo isso, quando estava 1 a 1, Jefferson Nem ficou na cara do gol e teve a chance de colocar o Botafogo-SP na frente. Mas o zagueiro Terán fez a falta e foi expulso.

Com o resultado, o Furacão chegou a 36 pontos e subiu para a 6ª colocação, três de diferença para o G4. Já a Pantera permanece em 16º lugar com 28. O próximo compromisso do Athletico-PR na Série B será contra a Chapecoense, na terça-feira (16), às 21h35, na Arena Condá.

Antes, visita o Corinthians na Neo Quimica Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. O Botafogo-SP, por sua vez, tem pela frente o Athletic-MG no domingo (14), às 18h30, na Arena Sicredi.

Homenagem a Pedro Severino

Depois de seis meses do grave acidente de carro, o atacante Pedro Severino deu o pontapé inicial na partida. Acompanhado pelo pai, Pedro Severino foi aclamado pela torcida presente na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Jogadores das duas equipes também o aplaudiram.

O atacante foi revelado pelo Botafogo-SP e jogava pelo Red Bull Bragantino na época do acidente. Na ocasião, ficou gravemente ferido ao sofrer um traumatismo craniano, com necessidade de cirurgia, após colisão de carro com um caminhão. Uma bandeira com a imagem de Pedro Severino comemorando um gol foi estendida.

