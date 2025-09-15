Série de esfaqueamentos deixa três mortos em Tucumã (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com as informações, o suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, teria invadido o imóvel pela janela com a intenção de roubar pertences

Na madrugada deste sábado (13), o município de Tucumã foi abalado por uma série de crimes violentos. A Polícia Civil recebeu informações sobre um esfaqueamento ocorrido em uma residência.

De acordo com as informações, o suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, teria invadido o imóvel pela janela com a intenção de roubar pertences e, nesse momento, atacou os moradores, resultando na morte de um casal. O filho do casal permanece em observação médica.

Pouco tempo depois, outro esfaqueamento foi registrado nas proximidades da rodoviária, vitimando fatalmente um idoso.

Imagens de câmeras de segurança permitiram à Polícia Civil identificar o autor dos crimes. Com o apoio da Polícia Militar, as equipes realizaram diligências e localizaram Rafael escondido em uma residência. Durante a abordagem, ele reagiu, sendo necessária a intervenção policial, que resultou na morte do suspeito no local.

A equipe de perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos e auxiliar na conclusão do inquérito.

As forças de segurança destacaram que a ação rápida só foi possível graças à atuação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do comando do 36º Batalhão e três viaturas mobilizadas.

Apesar da gravidade dos crimes, a gestão municipal informou que a tradicional cavalgada da cidade seguirá mantida, com reforço na segurança pública para garantir a tranquilidade da comunidade durante o evento.

Fonte: Gazeta Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/07:08:28:43:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...