Série de incêndios criminosos atinge Novo Progresso e preocupa moradores

Foto: Reprodução | Incêndios criminosos foram registrados ao longo do dia 1º de julho de 2025 em diferentes pontos de Novo Progresso, atingindo bairros e regiões próximas à zona urbana. Com o clima seco e ventos constantes, as chamas se alastraram com facilidade, colocando em risco residências próximas e comprometendo a saúde dos moradores.

O Corpo de Bombeiros atuou em diversas frentes para conter os focos, mas a propagação rápida do fogo exigiu atenção redobrada. Segundo moradores, as queimadas começaram de forma suspeita e simultânea em áreas diferentes, o que reforça a hipótese de ação criminosa.

Além do risco direto do fogo, a fumaça intensa tem agravado as condições respiratórias da população, que já sofre com a poeira nesta época do ano. Especialistas alertam para os perigos à saúde, como irritações nos olhos, tosse, falta de ar e agravamento de doenças crônicas.

Recomendações à população:

Mantenha portas e janelas fechadas;

Coloque toalhas úmidas em frestas para reduzir a entrada de fumaça;

Beba bastante água;

Use máscaras, principalmente em caso de exposição ao ar livre;

Em caso de emergência respiratória, procure atendimento médico imediato.

As autoridades reforçam que provocar queimadas é crime ambiental, com penalidades previstas por lei. A população pode denunciar de forma anônima pelo telefone da Polícia ou do Corpo de Bombeiros.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/08:00:15

