Serpente muçurana é encontrada em banheiro de motel no Mato Grosso

(foto: divulgação)- A muçurana (clelia clelia), também conhecida popularmente como cobra-preta, foi resgatada em estabelecimento às margens da rodovia estadual (MT-208), na zona rural de Alta Floresta. A área fica situada próxima à região de chácaras e rodeada por vegetação rasteira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi avistada no boxe do banheiro em um dos quartos. Não houve registro de ataques ocasionados pelo contato direto com o animal. A captura foi realizada sem maiores complicações, com a ajuda de equipamentos convencionais como o gancho e pinça de manejo.

A serpente aparentava estar saudável e sem ferimentos visíveis. Em seguida, foi feito o transporte para área de mata, fora dos limites da cidade, onde foi devolvida ao habitat natural. A espécie, segundo dados do Instituto Butantan, não possui peçonha e pode alcançar até 2,5 metros de comprimento.

Em seu ciclo de vida, costuma variar entre hábitos diurnos e noturnos, vivendo tanto em áreas de mata rasteira ou fechada, nas imediações de rios e lagos. Outra característica notável é a alternância de sua coloração, indo de rosa claro e laranja quando jovem até azul escuro e preto na fase adulta.

Ainda segundo o Butantan, tal como nos biomas do Mato Grosso, a cobra também pode ser encontrada nos estados da Bahia, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e outros.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/10:49:17



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...