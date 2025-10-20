Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, é destaque em operação da Sefa que apreendeu cargas de milho, soja e chope de vinho no Pará

A Serra do Cachimbo, localizada no município de Novo Progresso, foi palco de mais uma importante ação da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa). Durante fiscalização realizada na quinta-feira (16), fiscais apreenderam 45 toneladas de milho transportadas com documentação irregular.

De acordo com o coordenador da operação, Maycon Freitas, o caminhão transportava o grão com nota fiscal declarando origem em Abadia de Goiás (GO) e destino em Boa Vista (RR). No entanto, a equipe identificou inconsistências no documento, já que o tempo entre a emissão da nota e a chegada do veículo à Serra do Cachimbo era incompatível com o trajeto.

“Na consulta aos sistemas de controle, foi verificado que o mesmo veículo havia dado entrada no Mato Grosso (MT) transportando materiais de construção dias antes, sem registro de saída do Estado. Isso confirmou a inidoneidade da nota fiscal apresentada”, explicou Freitas.

A carga, avaliada em R$ 49.500,00, foi apreendida e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 16.929,00, referentes ao imposto e multa devidos.

As ações de fiscalização da Sefa se estenderam a outras regiões do Estado no fim de semana. No posto fiscal de Jarbas Passarinho, em Carajás, 56.468 garrafas de chope de vinho (660 ml cada), avaliadas em R$ 418.698,99, foram apreendidas. A carga saíra de Pinheiro Preto (SC) com destino a Boa Vista (RR), mas a empresa destinatária estava com a inscrição estadual suspensa, o que tornou a operação irregular.

Já em Cachoeira do Piriá, na Coordenação de Gurupi, os fiscais apreenderam 48.100 kg de soja em grãos, avaliados em R$ 94.853,20. Segundo o coordenador Gustavo Bozola, a nota fiscal indicava transferência entre empresas de Dom Eliseu (PA) e Açailândia (MA), porém a rota percorrida pelo caminhão e as declarações do motorista revelaram que a carga havia saído de Barcarena (PA) e tinha como destino real São Luís (MA).

Ao todo, as operações resultaram na lavratura de cinco Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e em autuações que somam mais de R$ 259 mil em valores de ICMS e multas.

Fonte: Sefa

