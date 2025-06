Sertanejo Léo fica ferido ao ter rosto atingido por fogo de máquina de efeito especial em show; vídeo

Cantor sertanejo Léo tem rosto queimado ao ser atingido por chamas de máquina de efeitos especiais no show em Pontal, SP — Foto: Reprodução/Instagram

Incidente aconteceu quando cantor se apresentava com parceiro Raphael no rodeio de Pontal, SP, na madrugada deste domingo (8). Segundo produção, artista passa bem.

O cantor Léo, da dupla com Raphael, ficou ferido ao ser atingido por chamas lançadas por uma máquina de efeitos especiais durante um show em Pontal (SP) na madrugada deste domingo (8).

O sertanejo usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo que mostra o momento em que as chamas acionadas pela máquina atingiram a cabeça dele. Léo jogou o chapéu no chão e conseguiu apagar o fogo com as mãos antes mesmo de receber apoio da equipe.

Léo se apresentava com o parceiro no Pontal Rodeo Music. Em seu perfil, ele mostrou queimaduras principalmente no lado esquerdo do rosto, no nariz e na orelha.

Membro da produção dos artistas, Luiz Falco disse que o sertanejo sofreu queimaduras leves e passa bem. Ele recebeu rápido atendimento da equipe de bombeiros que atuava no evento.

“Na hora foi bem assustador, mas ele foi prontamente atendido e teve ferimentos leves, disse.

O que aconteceu

No vídeo postado em seu Instagram neste domingo, Léo contou que, recentemente, a produção trocou as máquinas de fogo do show da dupla, conhecidas como máquinas fire, mas elas não estavam funcionando bem durante a apresentação.

“Eu estava até zoando na comunicação da turma que as máquinas não estavam funcionando. Trocou as máquinas novas e não funciona e tal, aí funcionou. Na hora que eu menos esperava, funcionou.”

Segundo Léo, o responsável por acionar o equipamento não viu a posição do artista no palco. De acordo com o sertanejo, a substância inflamável acabou caindo no seu rosto.

“Aquilo grudou, virou um óleo na cara e não saía, ficou pegando fogo. Mas apagou o fogo ali naquela hora. Aquilo fazia uma meia hora de show e tocamos o show, uma hora e 45.”

Por fim, Léo tranquilizou os fãs e disse que já está em Inácio Martins para o show da dupla neste domingo.

Veja a explicação de Léo sobre o incidente:

Fonte: g1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2025/05:34:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...