Serviços da Starlink apresentam instabilidade nesta quinta-feira (24)

(Foto: Divulgação) – Usuários relatam problemas de “internet”

Na tarde desta quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, por volta das 16 horas, alguns usuários relataram ter problemas de instabilidade nos serviços da Starlink.

No site Downdetector, relatórios estão indicando que essa instabilidade está gerando problemas de “internet”, por volta das 16h30min, com cerca de 1667 notificações.

A Starlink é uma divisão da SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, dedicada a fornecer internet de alta velocidade via satélite para regiões do mundo com acesso limitado ou inexistente à conexão tradicional.

Lançada oficialmente em 2020, a Starlink utiliza uma constelação de milhares de satélites de órbita baixa (LEO – Low Earth Orbit), que garantem latência reduzida e melhor desempenho em comparação com sistemas de satélite convencionais. A empresa oferece planos residenciais, empresariais, marítimos e móveis, incluindo serviços voltados para veículos e zonas de conflito.

O serviço está disponível em dezenas de países, incluindo o Brasil, e tem sido amplamente utilizado em áreas remotas, zonas rurais, missões humanitárias e operações militares, como observado na guerra da Ucrânia.

A Starlink é parte central da visão de Musk de financiar as missões interplanetárias da SpaceX, especialmente para Marte, gerando receita com um serviço de internet global.

Fonte: Portal de Camaquã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/16:41:06

