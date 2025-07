Servidor da Cosanpa morre eletrocutado em Marabá

(Foto: Reprodução) – O corpo será velado neste sábado (12), a partir das 9h, no Salão Paroquial São Félix Valois, localizado em frente ao Estádio Zinho Oliveira.

Rodrigo Cézar Barile Barbosa, servidor da Cosanpa, morreu nesta sexta-feira (11) após ser vítima de uma descarga elétrica em uma casa de força, em Marabá. O corpo será velado neste sábado (12), a partir das 9h, no salão paroquial São Félix Valois, localizado em frente ao Estádio Zinho Oliveira.

De acordo com relatos de colegas de trabalho, o servidor, que atuava no Bambuzal, na entrada da Velha Marabá, havia feito uma troca de horário de serviço na manhã desta sexta-feira (11). A tragédia veio à tona no final da tarde, quando um amigo, preocupado por não conseguir contato, dirigiu-se ao local de trabalho do Rodrigo e o encontrou caído no chão, próximo a uma casa de força, já sem vida.

As circunstâncias exatas que levaram à eletrocussão de Rodrigo ainda estão sob investigação. A hipótese é de que a fatalidade tenha ocorrido durante o período em que o servidor estava de serviço, possivelmente enquanto realizava alguma atividade ou manutenção na casa de força.

Amigos lamentam profundamente a morte de Rodrigo, descrevendo-o como “um cara muito bacana”. Em uma mensagem de homenagem, um deles expressou: “Que papai do céu lhe coloque em um bom lugar, meu amigo. Vamos sentir muita falta sua.”

