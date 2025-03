Servidor público contesta adiamento do resultado do concurso de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Ele também cobrou que o atual prefeito da cidade assuma a responsabilidade pelo processo.

O funcionário público estadual Vanderlândio Sena, conhecido por sua trajetória de sucesso em concursos públicos, se manifestou sobre o adiamento da divulgação do resultado preliminar do concurso nº 001/2024 da Prefeitura de Itaituba. Em um vídeo, ele criticou a banca organizadora pela falta de transparência e questionou sua credibilidade, destacando que os candidatos passaram o dia esperando o resultado, mas só à noite foram informados sobre a mudança na data. Ele também cobrou que o atual prefeito da cidade assuma a responsabilidade pelo processo.

A alteração foi oficializada por meio de um aditivo ao edital, assinado pelo ex-prefeito Valmir Clímaco. Inicialmente previsto para o dia 19 de março, o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 21. No documento, a prefeitura justificou a mudança alegando a necessidade de mais tempo para revisar os recursos e mencionou o feriado de São José no Ceará, onde está sediado o Instituto Consulpam, responsável pelo concurso.

Com a nova data, o período para contestação dos resultados também foi ajustado, ficando estabelecido para os dias 24 e 25 de março.

