Servidor público de Novo Progresso se forma em Gestão Pública

Amélio Ruaro e colegas do curso em Belém-PÁ (Foto:Reprodução Via WhatsApp) –

O funcionalismo público progressense conta com um servidor graduado em nível superior no curso de Tecnologia em Gestão Pública cursado na Fundação Escola do Poder Legislativo do Estado do Pará, vinculada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) em Belém.

Amelio Ruaro, 45 anos, servidor da Câmara Municipal de Novo Progresso à 25 anos, iniciou o estudo na Escola do Legislativo em 2022, no ultimo dia 18 de fevereiro de 2025, recebeu o diploma junto com os 107 formandos da primeira turma do curso em Belém. O evento foi realizado no Theatro da Paz, os formandos receberam a outorga do grau pelo presidente do parlamento estadual, deputado Francisco Melo, o “Chicão” (MDB).

O que é gestão pública?

A gestão pública tem como objetivo administrar e garantir o bom funcionamento dos setores públicos. De forma resumida, está relacionada ao controle e à administração de qualquer ação pública. Por isso, está presente em áreas tão diversas como educação, cultura, meio ambiente, entre tantas outras de interesse dos cidadãos, tanto na esfera municipal, quanto na estadual ou federal.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/06:50:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...