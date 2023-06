Servidor público é condenado a 12 anos de prisão por matar motorista de van em Belém

Servidor público foi condenado por homicídio de motorista de van em Belém — Foto: TJPA/Divulgação

Crime teria sido motivado por vítima se recusar a pagar dívida de R$ 200 e acusar réu de agiotagem.

Um servidor público municipal de Belém foi condenado a mais de 12 anos e seis meses de prisão em regime fechado por matar um motorista de van com golpes de madeira. O resultado do júri foi confirmado nesta sexta-feira (23) pelo Tribunal de Justiça do Pará.

O motivo do crime, ocorrido em 2021, seria uma dívida de R$ 200. Segundo a Justiça, o réu “alegou aos jurados que agiu em legitima defesa depois de ser acusado de agiotagem” pela vítima.

Ruberval Araújo Leal, 49 anos, morreu após ser agredido na cabeça com golpes de madeira em frente à própria casa no bairro Sacramenta, segundo o Tribunal de Justiça.

O condenado, Sidney Araújo da Silva, de 40 anos, teria emprestado R$ 400 à vítima em 2017 para ajudar a pagar o licenciamento da van. Apenas metade da dívida teria sido paga.

Em 2021, a vítima teria dito que não pagaria o resto do valor e acusou Sidney de agiotagem, o que teria motivado a agressão.

A defesa do réu alegou legítima defesa e que o réu não tinha antecedentes, sendo o crime “um fato isolado na vida dele”. Mas o júri popular acolheu a alegação da promotoria e o servidor foi condenado por homicídio qualificado.

