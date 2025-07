Servidor público é investigado após agredir ex-companheira no meio da rua na Bahia

José Eduardo de Souza Filho é investigado pela agressão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Imagens mostram a vítima correndo pela rua e depois sendo alcançada pelo homem. Ele chega a arrancar a blusa dela enquanto tentava fugir dele.

Um servidor da Prefeitura de Itabuna, no sul do estado, foi flagrado agredindo a ex-namorada com socos, chutes e puxões de cabelo no meio da rua. O caso aconteceu na segunda-feira (22), no bairro Urbis 4, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, o agressor não aceitava o fim do relacionamento. A vítima e o suspeito, identificado como José Eduardo de Souza Filho, namoraram por três anos.

Ele se aproximou dela sob a justificativa de que queria conversar, no entanto, José Eduardo passou a perseguir e agredir a ex-companheira. Ela relatou ter sofrido sofreu diversas lesões e precisou buscar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itabuna. Apesar dos ferimentos, ela passa bem.

Em áudio enviado à TV Santa Cruz, a mulher relatou que não teve forças para tentar revidar e só tentou proteger o rosto das agressões.

“Ele só queria bater no meu rosto. Como eu ‘tava’ gritando muito na rua, os vizinhos da vizinhança apareceram e alguém gritou para ele me largar, que ia chamar a polícia. Aí foi quando ele me soltou e saiu correndo na rua”, relatou a mulher, que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam/Itabuna) instaurou um inquérito e investiga o caso como lesão corporal e ameaça. Uma medida protetiva de urgência foi pedida em favor da vítima. A polícia tenta localizá-lo.

Por meio de nota, a Prefeitura de Itabuna, manifestou repúdio e indignação diante da conduta do servidor. A gestão municipal informou que José Eduardo, era assistente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde desde 2021, e foi afastado das funções. O texto informa ainda que um processo de desligamento foi iniciado. (Veja nota na íntegra abaixo)

Nota da Prefeitura de Itabuna

“A Prefeitura de Itabuna, por meio do prefeito Augusto Castro, vem a público manifestar total repúdio e indignação diante dos atos de violência cometidos contra uma mulher envolvendo o servidor José Eduardo de Souza Filho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. A vítima também recebeu a solidariedade da primeira-dama Andrea Castro, que repudia o grave episódio. Tão logo teve conhecimento dos fatos — amplamente divulgados por meio de vídeos nas redes sociais e na imprensa — a gestão municipal adotou, de forma imediata, todas as medidas cabíveis, incluindo o afastamento e o processo de desligamento do servidor, que, desde 2021, exercia a função de assistente administrativo. A Prefeitura de Itabuna reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, especialmente no combate à violência contra a mulher, e destaca que não compactua, em hipótese alguma, com condutas que atentem contra a integridade física, emocional ou moral de qualquer pessoa. Por fim, esperamos que as autoridades competentes conduzam a devida apuração dos fatos e a responsabilização legal e penal do agressor, nos termos da legislação vigente.”

