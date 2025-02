Servidor público mata jovem e esconde corpo em lixão no Pará

Foto: Reprodução | Jovem desaparecido é encontrado morto em lixão no Pará. Descubra os detalhes da investigação e o desfecho do caso.

O desaparecimento de Gerlan da Silva (foto destaque), de 19 anos, que havia sumido no dia 3 de fevereiro, teve uma trágica resolução na tarde da última sexta-feira (7). O corpo do jovem foi encontrado em uma cova rasa no lixão de Santa Luzia do Pará, após quatro dias de buscas.

O principal suspeito do assassinato é Gilvando Bessa, 33 anos, funcionário da Secretaria de Obras do município, que confessou o crime. De acordo com as investigações, Gilvando e Gerlan mantinham uma relação extraconjugal, o que motivou o crime. O funcionário público temia que a revelação de seu envolvimento com o jovem prejudicasse seu casamento.

Para ocultar o segredo, Gilvando confessou que envenenou a vítima com chumbinho, misturado em uma bebida de açaí. Após a morte de Gerlan, ele enterrou o corpo no lixão, onde foi localizado.

A polícia descartou a possibilidade de o crime ter sido cometido com arma branca ou fogo, o que pode provar a tese de envenenamento embora apenas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar oficialmente a causa da morte.

A Polícia Civil (PC) vai continuar a investigar mais detalhes sobre como o autor premeditou o crime que gerou grande comoção na cidade. Na delegacia da cidade, os moradores estavam revoltados, sobretudo os familiares da vítima que quiseram agredir Gilvando que foi protegido pelos policiais.

