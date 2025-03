Servidor público mata menina de 10 anos após oferecer pizza

(Foto: Reprodução) – O criminoso abordou a menina falando que ia pagar uma pizza e pretendia dar R$ 50 para a vítima

O homem de 56 anos, suspeito de matar Yara Karolaine Martins Neves é motorista da Prefeitura de Água Boa. Ele foi preso nesse domingo (9/3), em Minas Gerais. Em depoimento na delegacia, ele confessou o crime e contou que atraiu a vítima dizendo que iria pagar uma pizza e daria R$ 50 para ela.

O servidor público usou dois carros da administração da cidade para cometer o crime. O homem disse, ainda, que matou a menina porque ficou com medo de que a família dela soubesse das intenções dele com a criança. Em depoimento, ele afirmou que não teria abusado de Yara.

Depois de preso, o motorista foi encaminhado para uma penitenciária em Ganhães e vai responder por homicídio e ocultação de cadáver.

Desaparecimento e morte

Yara Karolaine desapareceu na terça-feira (4/3), em Água Boa (MG). A menina que estava sumida foi encontrada morta no último sábado (8/3). Ela foi achada em São Pedro do Suaçuí, em Minas Gerais.

Uma amiga da vítima acionou a Polícia Militar de Minas Gerais. A corporação informou que a testemunha disse que Yara tinha entrado em um carro por volta das 21h45 do dia 4 de março. Depois disso, ela não foi mais vista.

A testemunha indicou aos policiais que o veículo teria seguido em direção à cidade Santa Maria do Suaçuí. O corpo da criança foi encontrado quatro dias depois.

Yara estava enrolada em um lençol dentro de uma vala. O corpo foi encontrado por um grupo de pessoas que estava em uma cachoeira próxima de São Pedro do Suaçuí. Eles também acionaram a PMMG depois de sentirem um cheiro forte no local.

Nota da Prefeitura

Em nota, a prefeitura decretou luto de três dias pela morte de Yara. ”Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua família e reforçamos nosso compromisso em apoiar as autoridades para que esse crime seja esclarecido e os responsáveis punidos”, escreveu a direção.

