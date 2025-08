Servidor que invadiu casa de shows de carro é afastado pela Polícia Civil no Pará

Foto:Reprodução | A invasão ocorreu no momento em que a casa de shows lotada. Ainda segundo testemunhas, o servidor foi expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher

O servidor comissionado que, ao volante de um carro de luxo, invadiu uma casa de shows do bairro da Cidade Velha, em Belém, na madrugada de domingo (3), foi afastado de suas funções.

Em nota, a Polícia Civil informa que o servidor comissionado foi apresentado à Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF), autuado em flagrante por dano qualificado e imediatamente afastado de suas funções.

A instituição reforça que não compactua com condutas dessa natureza e reitera o compromisso com a ética, legalidade e a prestação de um serviço de segurança pública eficaz e responsável à sociedade paraense. A nota não informa o nome e nem o cargo do servidor.

A invasão ocorreu no momento em que a casa de shows lotada. Ainda segundo testemunhas, o servidor foi expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher. Outros frequentadores intervieram. Foi quando ocorreu a briga. Ainda segundo essa versão inicial, o suspeito saiu da festa, pegou o carro modelo SUV, de cor preta, e jogou o veículo contra os frequentadores da casa de shows.

Armada, a equipe de seguranças do local entrou em ação. Segundo testemunhas, alguns tiros foram feitos para o alto. Após parar, o suspeito saiu do veículo sob a mira das armas dos seguranças. Frequentadores começaram a agredir o suspeito jogando garrafas e cadeiras no agressor.

O suspeito ficou ferido e foi atendido em um hospital particular de Belém. Em seguida, foi encaminhado para a Seccional de São Brás. O carro do suspeito ficou apreendido na seccional. A administração e os seguranças da casa de shows também estiveram naquela unidade policial para prestar depoimentos.

VEJA O VÍDEO:

LEIA MAIS:

Homem invade casa de shows com carro no bairro da Cidade Velha, em Belém

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/09:56:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...