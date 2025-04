Servidora é presa pela por desvio de armas em delegacia de Guarantã do Norte (MT)

Foto: Ilustrativa | Em uma demonstração de compromisso com a justiça e a integridade, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT) conduziu uma investigação rigorosa sobre a subtração de armas de fogo de sua própria delegacia em Guarantã do Norte. Na manha de sexta-feira (04), a PJC de Guarantã do Norte, prendeu um servidora contratada que prestava serviços na Delegacia de Polícia como escrivã “ad hoc”.

A investigação teve início após a comunicação do desaparecimento de armamentos apreendidos. A equipe do Núcleo de Investigação da PJC agiu prontamente, obtendo informações sobre o paradeiro de algumas armas.

O caso ganhou contornos ainda mais delicados ao envolver uma servidora que prestava serviço na própria PJC, contratada e cedida pela prefeitura para a Delegacia de Guarantã.

A PJC não hesitou em aprofundar a investigação sobre o possível envolvimento da servidora, demonstrando que a instituição não tolera desvios de conduta, mesmo que isso signifique investigar internamente seus próprios membros.Diante das evidências apresentadas na investigação, foi representado pela prisão preventiva da servidora, sendo a mesma decretada pelo juízo local e cumprida na manha de hoje na própria sede da Delegacia de Policia Civil de Guarantã do Norte.

A atuação da Polícia Judiciária Civil neste caso demonstra o compromisso da instituição com os princípios republicanos, a apuração rigorosa de ilícitos penais e a transparência, mesmo quando envolve pessoas que prestam serviços dentro da própria corporação, sejam eles policiais ou não.

“A PJC-MT reafirma seu compromisso inabalável com a lei e a ordem, não tolerando desvios de conduta e agindo com rigor para garantir a segurança da sociedade”, declarou o Delegado Titular da Delegacia de polícia de Guarantã do Norte-MT Waner dos Santos Neves.

“Este caso demonstra que a instituição não hesitará em investigar e punir qualquer um que viole a lei, independentemente de sua posição ou função.” Disse o Delegado Fabio Viana Mateus, responsável pela investigação.

Ações como essa fortalecem a confiança pública na Polícia Judiciária Civil e na credibilidade da instituição, mostrando que a PJC-MT está empenhada em construir uma sociedade mais justa e segura para todos.

A Polícia Judiciária Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de desvio e comercialização ilegal de armas. A instituição reafirma seu compromisso em combater o crime e garantir a segurança da população mato-grossense.

Fonte: O Território

