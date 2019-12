Servidores de escolas municipal cobram pagamento de 13º salário em Altamira

Prefeitura de Altamira (Foto:Reprodução ) – Cerca de 100 servidores paralisaram suas atividades para cobrar seus direitos. O secretário de administração garantiu que o pagamento vai ser efetuado até o dia 20 de dezembro.

Professores cobram o pagamento do 13º salário da Prefeitura de Altamira

Cerca de 100 servidores das escolas municipais se reuniram em uma manifestação, na manhã desta terça-feira (10), em frente ao prédio da Prefeitura de Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), os profissionais paralisaram as atividades para cobrar uma resposta quanto ao calendário de pagamento do 13º salário.

O secretário de administração do município recebeu uma comissão e garantiu que o pagamento vai ser efetuado de forma integral até o dia 20 de dezembro.

Por G1 PA — Belém

10/12/2019 16h00

