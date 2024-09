Servidores públicos são afastados durante investigação da PF de combate à exploração ilegal de ouro, no Pará

Operação da PF contra exploração de ouro ilegal no Pará — Foto: Reprodução/PF PA

Operação realizada nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso apreendeu materiais obtidos de forma fraudulenta.

Uma operação da Polícia Federal, de combate ao financiamento, comercialização e extração ilegal de ouro constatou a retirada de mais de três toneladas do minério no sul do Pará.

O minério foi extraído ilegalmente por meio de declarações fraudulentas da origem do ouro, segundo as investigações.

Durante a operação, intitulada “Bruciato”, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva, nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso.

A Justiça Federal determinou ainda o sequestro e indisponibilidade de até R$ 2,9 bilhões em dinheiro e bens, obtidos através do comércio ilegal de ouro.

Na operação a Polícia Federal também apreendeu veículos, motocicletas, joias, ouro in natura e outros bens de elevado valor dos investigados, que ainda estão sendo contabilizados pelas equipes da PF.

A Justiça também terminou o afastamento cautelar de quatro servidores públicos, suspensão de atividade de quatro empresas, suspensão de seis permissões de lavra garimpeira e suspensão de quatro autorizações de posse e porte de armas.

A ação ocorreu após identificação de uma organização criminosa que atua no interior e nos arredores da Terra Indígena (TI) Kayapó.

Segundo a PF, a organização criminosa mantém laços com envolvidos nas mesmas atividades ilícitas na Terra Indígena Yanomami, no estado de Roraima.

O grupo ainda contava com a participação, além de outros investigados, de servidores públicos e indígenas.

Do total, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Redenção/PA, 1 em Tucumã/PA, 4 em Cumaru do Norte/PA, 1 em Boa Vista/RR e 1 em Manaus/AM.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Redenção/PA (8), Cumaru do Norte/PA (3), Tucumã/PA (1) e Boa Vista/RR (1).

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/13:05:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...