Sespa abre 40º PSS com 84 vagas para Usinas da Paz no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) do Pará anunciou a abertura do 40º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de 84 profissionais em diversas áreas da saúde e administrativa. As vagas são destinadas às unidades das Usinas da Paz localizadas nos municípios de Abaetetuba, Benevides, Bragança, Cametá, Capanema, Castanhal e Marabá.

O edital, publicado em 15 de julho de 2025, detalha os requisitos, atribuições dos cargos e as fases do processo seletivo. O objetivo é preencher a necessidade temporária de excepcional interesse público da Sespa.

Vagas e Remuneração

Serão oferecidas 14 vagas para cada uma das seguintes funções: Médico Clínico, Odontólogo, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Higiene Bucal e Agente Administrativo.

As remunerações totais variam de acordo com o nível do cargo:

Nível Superior (Médico, Odontólogo, Psicólogo): R$ 4.374,96

Nível Técnico (Técnico de Enfermagem, Técnico de Higiene Bucal): R$ 2.887,95

Nível Médio (Agente Administrativo): R$ 2.920,00

Inscrições e Requisitos

As inscrições serão realizadas

exclusivamente online, através do site www.sipros.pa.gov.br , no período de

22 a 23 de julho de 2025. Não será cobrada taxa de inscrição.

Para participar, os candidatos devem cumprir requisitos básicos como: ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, não possuir condenação criminal transitada em julgado e ter capacidade física e psicológica compatível com a função. É exigida formação compatível com a função e registro no conselho de classe, quando aplicável.

O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

Fases do Processo Seletivo

O PSS será dividido em três fases:

Primeira Fase: Inscrição – de caráter habilitatório.

Segunda Fase: Análise Documental e Curricular – de caráter eliminatório e classificatório.

Terceira Fase: Entrevista – de caráter eliminatório e classificatório.

Os resultados de todas as fases e convocações serão amplamente divulgados no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

