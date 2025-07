Princípio de incêndio atinge ala de UTI do maior hospital público do Pará, em Belém

Ninguém ficou ferido após princípio de incêndio | Reprodução

Brigada age rápido e evita feridos; 15 pacientes foram transferidos por precaução.

Uma ocorrência preocupante mobilizou a equipe do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, na tarde desta sexta-feira (4). Um princípio de incêndio foi registrado em um dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exigindo ação imediata da brigada de emergência da própria unidade.

Apesar do susto, não houve registro de nenhum ferido. A rápida atuação dos profissionais foi essencial para controlar as chamas antes que se alastrassem ou causassem danos maiores.

Transferência preventiva

Como medida de segurança, 15 pacientes internados na UTI foram transferidos para outros setores do próprio hospital. A operação de remoção foi feita de forma segura e sem complicações.

Causas serão investigadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e esteve no local realizando vistoria técnica. Um laudo será elaborado para identificar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.

Mesmo com o incidente, a rotina no HRAS foi mantida, e a estrutura hospitalar continua operando sem interrupções. A Sespa ressaltou que todos os protocolos de segurança foram seguidos e que a apuração completa do caso está em andamento.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/07:25:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...