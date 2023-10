Sespa inscreve até terça, 10, para Processo Seletivo Simplificado com vagas de níveis técnico e superior

Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promove PSS — Foto: Reprodução

As vagas estão distribuídas em 7 funções. Somadas às vantagens legais, as remunerações podem variar de R$ 2.387,95 a R$ 4.696,37.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) está com inscrições abertas ao 28º Processo Seletivo Simplificado (PSS), para selecionar candidatos para funções de nível técnico e superior nos Centros Regionais de Saúde, Hospitais e USIPAZ, conforme Edital nº 09/2023.

Para o 9º Centro Regional de Santarém há vagas para médico com especialidade em clínica geral, e médico psiquiatra.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 desta terça-feira (10) e deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico disponível AQUI.

O PSS visa o preenchimento de 20 vagas que estão distribuídas nas seguintes funções: enfermeiro, médico, médico veterinário, odontólogo, psicólogo, técnico de enfermagem e técnico em higiene dental.

O vencimento base varia de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de outras vantagens legais, que elevam os valores para R$ 2.387,95 e R$ 4.696,37, conforme o nível de escolaridade.

De acordo com o edital, o PSS compreenderá as seguintes fases:

Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório final.

O resultado final com homologação e publicação após análise documental e de eventuais recursos, está previsto para o dia 19 de outubro. E o início das atividades dos classificados está previsto para o dia 24.

Fonte: Sílvia Vieira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/16:14:07

