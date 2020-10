SESPA prorroga por mais 30 dias atendimento a pacientes de covid no Hospital Regional de Itaituba e vai readequar uso do hospital de Castelo dos Sonhos

(Foto:Reprodução) – O Secretário de Estado de Saúde Pública Rômulo Rodovalho anunciou na quinta-feira o fechamento dos hospitais de campanha de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, na região da Br-163, com mudança de perfil em 30 dias, após desinfecção, e a prorrogação do contrato com a OS que administra o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, por mais 30 dias.

Após esse período, haverá licitação para escolher a organzação social que fará a gestão tanto do hospital de Itaituba quanto o de Castelo dos Sonhos.

Por:Portal OESTADONET

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...