Sessão de fotos: moradora posa ao lado de crateras como forma de protesto

Moradora de Uruará posa ao lado de crateras como forma de protesto – (Foto/Créditos: Uruará Viraliza)

Em meio às adversidades do dia a dia, é preciso encontrar formas criativas de lidar com as situações, e foi exatamente isso que uma cabeleireira de Uruará, no sudoeste do Pará, fez ao posar em fotos hilárias em uma rua esburacada da cidade. O registro viralizou nas redes sociais e vem chamando a atenção dos internautas.

A mulher decidiu transformar a situação caótica da rua em uma oportunidade de diversão. Ela posou em diversas poses debochadas, ao som de uma música da artista Rihanna, em um vídeo compartilhado no Instagram. A atitude divertida da moradora conquistou a simpatia dos internautas, que rapidamente começaram a compartilhar e comentar as fotos.

“Ela esta mostrando a beleza de Uruará”, comentou um internauta. “O melhor de Uruará são os moradores.”, brincou outro. “A cidade inteira está só buraco.”, criticou um morador.

As imagens foram registradas na Avenida Pará, no bairro Baixada Fluminense. Segundo relatos dos moradores, a via foi recentemente pavimentada, mas não resistiu às primeiras chuvas do inverno, resultando nos buracos que tanto chamaram a atenção da protagonista das fotos. Durante o período chuvoso, a situação se agrava ainda mais, gerando transtornos para os moradores da região.

Por trás do deboche, a moradora estava, na verdade, fazendo um apelo por ajuda diante da condição precária da rua. Os internautas elogiaram a coragem da mulher e alguns até brincaram, pedindo o perfil dela nas redes sociais para segui-la e acompanhar suas próximas aventuras fotográficas.

Não é a primeira vez

Em abril de 2022, a mesma moradora identificada como Jakeline Alves da Silva, conhecida como “Jack”, chamou atenção de páginas de notícias da região do Xingu ao criar uma paródia para chamar a atenção do prefeito da cidade.

A rua em questão é a mesma utilizada como cenário das fotos, a Avenida Pará. “Ela só quer asfaltão, meio fio e calçada. Ela quer ir e vir e não ficar atolada”, dizia um trecho da música.

“Resolvi chamar a atenção do prefeito de uma forma mais divertida, através dessas músicas que eu tava fazendo, para ver se ele toma alguma atitude”, disse em entrevista ao Confirma Notícia na época.

