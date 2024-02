Sessão na Câmara de Fortaleza tem agressão e troca de acusações: ‘filmou a minha calcinha’; vídeo

Confusão começou em plenário e continuou na sala da presidência da Casa.

A retomada dos trabalhos na Câmara Municipal em Fortaleza, no Ceará, foi marcada por confusão no plenário e em outras dependências do prédio do Poder Legislativo, nesta quinta-feira (1°), inclusive com acusações envolvendo agressões e filmagem ilegal de peça íntima. Durante o discurso do prefeito José Sarto (PDT), a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) subiu à tribuna e cobrou demandas da área da Saúde, se unindo ao protesto de representantes do Sindsaúde que se manifestavam no plenário. Os ânimos se acirraram quando o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) tentou encerrar a fala da parlamentar e outra vereadora, Cláudia Gomes (PSDB) também se envolveu.

De acordo com o Diário do Nordeste, Ana Paula deu um tapa no rosto de Cláudia Gomes e a empurrou. As duas precisaram ser separadas por outros parlamentares e assessores. Com a confusão, a sessão foi suspensa. Cláudia Gomes afirmou que no momento em que tentou se aproximar do presidente foi “barrada” por um das manifestantes, “e uma das vereadoras começou a gritar comigo, a perguntar o que eu estava fazendo lá. Eu disse: ‘Quero conversar com o meu presidente’, porque ele estava numa situação difícil, acuado, pode-se dizer assim. E eu fui conversar com ele para tirá-lo de lá. E nesse momento eu fui empurrada, inclusive no meu rosto, na hora que foi empurrar, a mão bateu no meu rosto, ficou doendo bastante. Na hora, eu disse: ‘O que está acontecendo, vereadora?’. Ela começou a gritar descontroladamente e uma outra vereadora tirou ela de cima de mim, porque senão eu não sei o que teria acontecido”, declarou.

Já a enfermeira Ana Paula disse ter sido empurrada primeiro e que revidou. “A vereadora Cláudia saiu do lugar dela para intervir, quem estava lá viu que houve um empurrão por parte dela, e eu só revidei o empurrão para dizer que não pegasse em mim nem na minha irmã, que estava dentro do plenário”, informou Ana Paula.Parlamentares foram até a sala da presidência da Casa para tentar apaziguar a situação, porém, a confusão continuou no local. Ana Paula voltou a dizer que foi empurrada e seguiu na direção do suplente de vereador Júnior Aquino, ao perceber que ele filmava a situação. Aquino também afirmou ter levado um tapa da parlamentar. “Ela deu um tapa na minha cara e deu dois murros e ‘tacou’ a mão no meu celular, o celular caiu. Estou saindo daqui agora, nesse momento, com minha advogada para a delegacia, fazer exame de corpo de delito. Na Casa do Povo, não se deve aceitar nenhum tipo de agressão”, declarou.

Já a vereadora, justificou a atitude afirmando que ele filmou sua roupa íntima. “Na hora que eu tropecei aqui, que os seguranças estavam esmurrando a minha barriga, eu tropecei, cai e estou de saia hoje, como vocês podem ver. E o cara estava filmando a minha calcinha aqui, eu não posso ser conivente com isso aí. (…) Ele estava me filmando e a minha calcinha parecendo, eu não vou permitir, eu não vou permitir isto”, disse.

A confusão ocorreu em antessala na saída do Plenário, após a sessão ser suspensa devido a protestos de profissionais da educação e de outras categorias que estão na Câmara Municipal de Fortaleza Leia mais em: https://t.co/PZN2VnTNBH Vídeo: Thays Maria Salles / O POVO pic.twitter.com/07beW5CYPb — O POVO (@opovo) February 1, 2024

💣💣💣CONFUSÃO NA CÂMARA DE FORTALEZA! VEREADORA ENFERMEIRA ANA PAULA TENTOU IMPEDIR O DISCURSO DO PREFEITO JOSÉ SARTO NA REABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.

Vereadora Claudia Gomes e o suplente de vereador Juninho Aquino denunciam terem sido agredidos por Ana Paula. pic.twitter.com/VZhN4tjB6R — Donizete Arruda (@donizetearruda7) February 1, 2024

Sessão de abertura dos trabalhos da Câmara de Fortaleza foi suspensa após protestos contra o prefeito Sarto. Quase que alguns dos envolvidos partiam para as vias de fato. Só pensei no meme do Scorsese pic.twitter.com/qxBYhXzvT7 — Miguel Martins (@MiguelMartins1) February 1, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2024/16:33:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...