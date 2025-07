Sete pessoas são presas após sequestrarem e torturarem família com recém-nascido em MT

Seis homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento no crime — Foto: Polícia Militar de Mato Grosso

Família foi sequestrada e feita refém às margens de uma estrada em Sorriso. Eles conseguiram correr e procurar ajuda em uma UPA do município.

Três pessoas e um bebê recém-nascido foram sequestrados e feitos de refém por um grupo de criminosos, nessa quinta-feira (24), em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, seis homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento no crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada às 21h30 após uma família ter dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município denunciando terem sido sequestradas, agredidas e torturadas por um grupo de pessoas.

À polícia, as vítimas relataram dentro de casa, quando duas pessoas os abordaram dizendo que estavam a procura de carro por aplicativo. Nesse momento, um grupo se aproximou deles e os suspeitos invadiram a casa.

No relato, as vítimas contaram ainda que quatro dos suspeitos estavam armados e, ao invadirem a casa, começaram a socar, chutar e ameaçar as vítimas. Os suspeitos disseram ser membros de uma facção criminosa.

Em seguida, os suspeitos obrigaram as vítimas, incluindo um bebê, a entrarem no carro da família e dirigiram até um trecho da BR-163, onde as abandonaram e fugiram com o veículo. A família conseguiu correr em busca de ajuda e chegar até uma unidade de saúde, onde pediram socorro.

A partir da denúncia, a Polícia Militar iniciou buscas para localizar os envolvidos. Durante a procura, os agentes encontraram o carro que os suspeitos roubaram. Durante a ação, uma mulher e dois homens se aproximaram do local.

No carro foram encontrados um revólver com cinco munições intactas no assoalho, duas placas veiculares e sete celulares. A PM constatou que o veículo ainda estava com a placa original.

A equipe também revistou outro carro usado pelas três pessoas que haviam chegado ao local. Nada ilícito foi encontrado dentro do carro, mas uma pistola com marcas de sangue foi localizada ao lado do veículo, escondida sob uma lata de tinta. A arma batia com a descrição feita pelas vítimas sobre o armamento usado no crime.

Ao todo, sete pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia e entregues para a Polícia Civil.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/08:08:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...