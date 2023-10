Sete suspeitos são indiciados por usar chicote para extorquir vítima que tinha dívida em MT

O grupo teria feito um vídeo torturando a vítima — Foto: Polícia Civil

Parte do grupo foi preso ao longo da investigação, mas três deles ainda são procurados pela polícia.

Sete suspeitos foram indiciados, nesta sexta-feira (29), por integrarem um grupo que usou chicote para extorquir uma vítima por causa de uma dívida em Cuiabá, de acordo com a Polícia Civil, que concluiu o inquérito. Ao longo da investigação, alguns deles foram presos, mas três integrantes ainda são procurados.

O grupo foi investigado por açoitar uma vítima no estacionamento de um posto de combustíveis na capital, em maio deste ano. As equipes chegaram até os investigados depois que eles fizeram um vídeo dando as chicotadas na vítima e repercutiu nas redes sociais, o que motivou a ‘Operação Piraim’. O grupo publicou as imagens na internet, três meses após o crime.

Dois suspeitos foram presos no dia da operação e um dos foragidos se apresentou à Polícia Civil no início desta semana. Outro investigado foi identificado no curso da operação e indiciado. Porém, outros três estão foragidos.

Relembre o caso

O pai da vítima procurou a delegacia após o filho ter se encontrado com o grupo, que impediu que ele fosse embora. Segundo o pai, os investigados exigiam dinheiro para liberá-lo.

Uma equipe da polícia foi até o local e a vítima, que estava com medo de retaliação, disse que o grupo não tinha batido nele, mesmo apresentando diversos hematomas.

Segundo a Polícia Civil, o pai da vítima denunciou o crime

Cinco suspeitos do crime foram detidos e encaminhados à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) na capital. Interrogados, um deles alegou que a vítima lhe devia R$ 40 mil e em relação às agressões, negou que seria o mandante.

A vítima disse que a ação começou após receber um pedido para se encontrar com um suspeito. Ao chegar ao local combinado, ele foi ameaçado, caso não quitasse as dívidas.

No local estavam o credor e outras quatro pessoas. Os suspeitos exigiram uma caminhonete como pagamento parcial da dívida e se apossaram da chave do veículo, impedindo que ele saísse do local.

Indícios coletados pela equipe de investigação derrubaram as versões apresentadas pelos cinco investigados, que foram interrogados pela polícia. A vítima, com medo, isentou os criminosos no dia em que foram conduzidos à delegacia.

Fonte: G1MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2023/09:45:53

