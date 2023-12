Sete trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em fazenda no interior do Pará

Fazendeiro responsável pelos trabalhadores já é acusado pela terceira vez pelo mesmo crime.

Um grupo de sete trabalhadores foi resgatado em situação análoga à escravidão, durante uma operação realizada em São Félix do Xingu, região sul do Pará, entre os dias 22 e 29 de novembro.

Na fazenda, localizada na região da “Terra do Meio”, os trabalhadores resgatados se encontravam em completa informalidade e submetidos a condições degradantes.

No local, cinco trabalhadores estavam alojados em barracos construídos perto de cursos d’água, cobertos de lona plástica e palha. Dentre eles, havia uma mulher, cozinheira da equipe.

O fazendeiro responsável pelos trabalhadores não se apresentou às equipes de fiscalização e já é a terceira vez que ele comete o mesmo crime.

A ação foi coordenada por auditores-fiscais do trabalho do grupo especial de fiscalização móvel, contou com a participação de policiais rodoviários federais, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União.

Fonte: Por g1 Pará — Belém

