Setembro chega com a energia da Equatorial Pará no Sairé 2025

Foto: Reprodução | O mês de setembro traz consigo um dos maiores símbolos culturais da Amazônia: o Sairé, que será realizado entre os dias 18 e 22, em Alter do Chão, distrito de Santarém. Em sua edição de 2025, a festa centenária ganha mais brilho com o patrocínio da Equatorial Pará, que pelo sexto ano consecutivo reforça seu apoio a essa manifestação histórica.

Para celebrar junto ao público, a distribuidora preparou espaços instagramáveis em três pontos estratégicos: a orla da cidade, Alter do Chão e o Aeroporto Internacional de Santarém. Os letreiros coloridos, que à noite recebem iluminação cênica diferenciada, transformam-se em locais de encontro para moradores, turistas e visitantes registrarem lembranças da festa.

De acordo com Gilliard Vaz, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, a ação vai além da estética: representa a aproximação da empresa com a comunidade e o reconhecimento do valor cultural da celebração.



“Desde 2019 patrocinamos o Sairé por entendermos seu papel histórico e social para a região. Esses espaços são um presente para Santarém e seus visitantes, mas também simbolizam nosso compromisso de estar lado a lado com a população, valorizando tradições que fazem parte da identidade amazônica”, afirma.

O Sairé, com mais de 300 anos de história, teve origem nas missões evangelizadoras dos padres Jesuítas junto aos povos indígenas. Durante décadas, manteve-se como uma festa essencialmente religiosa. A partir da segunda metade do século XX, passou a incorporar elementos profanos, dando vida a um espetáculo que une fé, dança, música, rituais e apresentações folclóricas. Hoje, é considerado a mais antiga manifestação cultural da Amazônia, atraindo visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo.

Com a energia da Equatorial Pará, a edição 2025 do Sairé promete fortalecer ainda mais os laços entre tradição, religiosidade e modernidade, consolidando Santarém como um dos grandes polos de cultura popular do país.

