Sevop inicia pavimentação em concreto da Rotatória do Km 06, em Marabá

A obra de pavimentação em concreto na Rotatória do KM-6 iniciou nesta terça-feira, 08. O serviço marca a reta final do alargamento em seis metros, realizado na pista, que tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito nos horários de pico. O ponto é a confluência da BR-230, BR-222 e da PA-155.

O prefeito Toni Cunha acompanhou o início da concretagem e pontuou o impacto que toda a obra terá na mobilidade da cidade.

“A gente vai conseguir dar maior vazão ao trânsito aqui na rotatória, que é um gargalo muito grande e vai amenizar o sofrimento das pessoas que passam aqui nos horários de pico. E vamos colocar também quatro sinais de trânsito, com temporizador para que a gente possa, em alguma medida, fazer esse controle de onde existem mais veículos no momento e essas liberações aconteçam de acordo com a necessidade. Então, é isso, trabalhando muito com verdade e com justiça, enfrentando os problemas sérios para transformar nossa cidade em uma cidade cada vez melhor para se viver”, ressalta.

Uma parte da concretagem é realizada por meio de bomba de lançamento, a fim de evitar maiores transtornos para o trânsito. A área alargada terá 184 metros de extensão e seis metros de largura, somando 220 m³ de concreto utilizados. Serão 20 centímetros de espessura da camada de concreto. O canteiro central passará por urbanização. O secretário-adjunto de Obras de Marabá, Dário Veloso, explica sobre o canteiro e os semáforos.

“O pessoal da área de arquitetura está pensando e ver qual é a melhor utilização dessa área interna. Existe um convênio entre a PRF, DMTU, DNIT e Sevop para que a gente consiga também colocar os semáforos inteligentes que, de acordo com o trânsito, eles vão se comunicando para que possa ter uma liberação mais fácil”, destaca.

