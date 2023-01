Sexta-feira 13: conheça os rituais que atraem boas energias na data — Foto: Roman Odintsov/Pexels

Astróloga Pam Ribeiro, a Bruxa Preta, ensina no que focar para tirar proveito do dia cercado de misticismo

O ano mal começou e já temos uma sexta-feira 13! A data, cercada de superstição e misticismo, pode ser aproveitada para fazer rituais que direcionem as energias para o futuro, recomenda a astróloga Pam Ribeiro, a Bruxa Preta.

Ela explica por que o dia ganhou um significado negativo. “No passado, os cristãos e católicos determinaram essa data como um dia de azar, pois pessoas que cultuavam religiões pagãs aproveitavam esse momento para fazer oferendas a ancestrais e rituais religiosos pagãos. Mas o número 13 remete a renascimento, no tarô, inclusive, ele vem relacionado à carta da Morte, que fala sobre transformação. É um período energético diferente para quem acredita”, explica.

Para não perder tempo, ela recomenda que você saiba exatamente o que quer pedir. “As oposições da Lua em Libra com Júpiter e Quíron em Áries nos desafiam a refletir o que queremos para nós, olhar para dentro, focar nas nossas escolhas. Tudo com o pezinho no chão, sem se iludir. Sinta a energia do momento, se está ou não confortável, e faça rituais pedindo transformação, mudança, transmutação de energias”.

Pam ensina como fazer isso. “Aproveitar para acender algum tipo de vela roxa ou lilás, pedindo para mudar alguma situação e escreva com várias revisões, aquilo que almeja. Pode escrever uma carta de despedida para seu ‘eu’ do passado, queimando-a na vela. Se não tiver vela dessas cores, pode ser uma branca. Então assopre as cinzas, pedindo para que o novo chegue e a transformação na vida para o nosso bem”.

A astróloga lembra que é hora de largar de vez velhas crenças populares, como a de que gatos pretos dão azar, e focar na própria vida. “É um período marcado por renascimento, é como se você ativasse a energia da Fênix nos seus caminhos. Agradeça àqueles que vieram antes de você, aos ancestrais, antepassados, aos guias por estarem intercedendo em nossos caminhos. Querendo ou não, se estamos onde estamos ou chegamos onde chegamos, tem influência de um passado que alguns conhecem, outro não. Agradeça às entidades que vieram antes e peça a benção delas”. (As informações são de Jonathan Pereira (@jonathanpereira_82).

