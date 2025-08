“Sheik” é vítima de tentativa de homicídio em Marabá; Polícia investiga motivação ligada a dívidas

(Foto: Reprodução) – De acordo com informações preliminares, a motivação do crime pode estar relacionada a dívidas associadas ao tráfico de drogas. Fernando foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico

Na manhã desta quarta-feira (4), o empresário Fernando Barros do Carmo, conhecido como “Sheik”, foi alvo de uma tentativa de homicídio no Núcleo Marabá Pioneira, área central do município. Ele foi atingido por golpes de arma branca desferidos por um homem ainda não identificado, que fugiu do local logo após o ataque.

De acordo com informações preliminares, a motivação do crime pode estar relacionada a dívidas contraídas pelo empresário, cuja origem ainda não foi confirmada oficialmente. Fernando foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, o autor do crime segue desconhecido, e a Polícia Civil investiga o caso.

Fernando já esteve envolvido em episódios anteriores que resultaram em mobilização policial e repercussão pública. Em maio de 2021, foi contido por agentes de segurança após entrar encapuzado em um shopping em Belém, portando um facão. Na ocasião, ele ameaçou frequentadores e proferiu frases religiosas desconexas. O esquadrão antibombas foi acionado, e o empresário acabou internado.

Outro episódio ocorreu em janeiro de 2022, em frente à residência de Fernando, em Marabá. Armado com uma faca, ele ameaçou ferir a si mesmo e foi contido por policiais com o uso de equipamentos não letais. Desde então, passou a receber acompanhamento familiar e psicológico, com prescrição de medicação controlada.

Com histórico de envolvimento em investigações relacionadas ao uso de entorpecentes, Fernando viu sua atuação como empresário no ramo automotivo ser interrompida. Também teve passagem como vocalista de uma banda local e manteve presença ativa nas redes sociais, onde costumava publicar conteúdos com temáticas voltadas ao consumo e ostentação.

A polícia segue apurando o caso e busca por testemunhas que possam ajudar na identificação do autor do ataque.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/16:54:54

